أديب: جروبات الماميز اتحولت بعد تعليق الدراسة لـ هنعمل إيه مع العيال؟

علق الإعلامي عمرو أديب على ردود أفعال جروبات "الماميز" حول قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، قائلا: "جروبات الماميز اتحولت بعد قرار تأجيل الدراسة هنعمل إيه في العيال؟".

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، "قعدنا الـ3 شهور اللي فاتوا، من أول ما اتقال يا كورونا، المواطنين والأمهات والطلاب قالوا حرام عليكم انتم معندكمش إخوات بنات؟ معندكمش عيال؟ وقفوا الدراسة، وبعد 5 دقائق أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره بتعليق الدراسة بدأ المصريين يسألوا وإحنا نعمل إيه في العيال!".

وتابع: "يا جدعان مش انتوا قولتوا عاوزين العيال في حضننا وابننا نطمن عليه ونشوفه نفس طالع ونفس نازل، دول أولادنا تمشي على الأرض وكل الحواديت دي، أول ما حصل النهاردة ابتدينا بقى نشوف الصويت اللي من الناحية التانية، أنا عاوز أسألكم سؤال إيه معنى إن إحنا نوقفهم من المدرسة فتوديهم النادي".

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.