بدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة كورونا في دمياط

وجه السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، كل الإدارات التعليمية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بعد الأحداث التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة، خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة؛ لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية والعمل على تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية من عدوى فيروس كورونا.

وطالب وكيل الوزارة بشكل عاجل مديري الإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وإعداد تقرير بالتلفيات والعمل على علاجها وإصلاحها بشكل عاجل، خلال فترة تعليق الدراسة.

وقال وكيل الوزارة إن حملة تطهير وتعقيم واسعة بدأت بكل المؤسسات التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة، مؤكدا استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، لحماية أبنائنا الطلاب.