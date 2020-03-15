وزير التعليم العالي: سنواصل تعقيم الجامعات لمحاصرة كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن عملية التعقيم التي تشهدها الجامعات في الوقت الحالي بدأت بجامعة عين شمس بالأمس، ستتواصل خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن ثاني محطات التعقيم والتجهيز ستكون جامعة القاهرة والتي ستشهد حملات مكبرة لعملية التعقيم صباح الإثنين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر فضائية العربية الحدث، أن عملية التعقيم لها خطة أيضاً أن تتم بشكل دوري مع استئناف الدراسة.

وتابع أن قرار تعطيل الدراسة جاء لتقليص فكرة التجمعات ومن ثم محاصرة انتشار المرض وأن يبقى معدل الإصابات في شكل مستقر بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصحة لمصر، مؤكدًا أن هذا هدف كل الدول أن تسيطر على سرعة الانتشار مع الطاقة الاستيعابية لها.