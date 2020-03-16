طبيب نفسي: وزير التعليم تبنى ثقافة علاجية لمخاطبة أولياء الأمور

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية الدولية للعلاج الزواجي والأسري، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كثيرا ما يستخدم علاجا نفسيا لأولياء الأمور من خلال الخروج ببث مباشر لشرح وتفنيد الشائعات: "دي فنية علاجية بتستخدم في العلاج النفسي والإرشاد النفسي وتعديل المفاهيم الخاطئة".

وأضاف "هارون" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يقوم بإعادة نشر نماذج من الشائعات المتداولة على جروبات "الماميز" للرد عليهم وتفنيد ما بهم من أخطاء: "ده سهل لأولياء الأمور إنهم يتابعوا الصفحات الرسمية وصفحة الوزارة ونقل الأخبار الموثوق فيها"، موضحا أن هناك 3 أخطاء بالتفكير يعاني منهم الشعوب كافة عندما تواجههم أي أزمة وهي: "تخصيص الأمر على النفس، التهويل، التقليل ما يعمل تجاه أمر معين مثل وقف التعليم مدة أسبوعين".

وأكد أن هناك الكثير من الأشخاص ممن سيثيرون البلبلة بداخل جروبات "الماميز" بهدف إيجابي: "كتير من الناس هتمارس تلك الإيجابية، ومحدش هيقدر يفرض السيطرة الكاملة على الموجودين وأنهم يعملوا إيه"، مشيرا إلى أنه يجب العمل على حبس القلق طوال الوقت وعدم التقليل من الإجراءات التي تقوم بها الدولة.