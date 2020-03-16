منها التحويل الخارجي للبنوك.. مميزات خدمة حسابي "أون لاين" من البريد

يقدم البريد المصري لعملائه خدمة حسابي أون لاين، عبر الإنترنت بشكل آمن وموثوق حيث يمكنهم الوصول إلى حساباتهم، وإجراء المعاملات، والاستفادة من خدمات البريد المصري المالية دون الحاجة إلى زيارة مكتب البريد.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض فيما يلي مميزات الخدمة، المستندات اللامة لها، الرسوم المستحقة، وفقًا للموقع الرسمي الخاص بالبريد المصري:

مميزات خدمة حسابي "أون لاين" من البريد المصري

ـ تمكن العميل من الاستعلام عن حسابه "أون لاين" دون الذهاب لمكتب البريد.

ـ يمكن للعميل من خلالها طباعة حركة تعاملات الحساب.

ـ تتيح للعميل طلب كشف الحساب من خلالها.

ـ إمكانية دفع الفاتورة من خلالها.

ـ تسمح للعميل بالتحويل الداخلي إلى عميل آخر.

ـ يمكن للعميل التحويل الخارجي إلى بنوك أخرى من خلالها.

ـ إصدار طلب دفتر الشيكات.

المستندات اللازمة لخدمة حسابي "أون لاين"

ـ استيفاء نموذج طلب الخدمة، ويمكن الحصول عليه من مكاتب البريد.

رسوم خدمة حسابي "أون لاين"

ـ رسوم سنوية 20%.