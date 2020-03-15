محيي الدين: كورونا أزمة غير مسبوقة.. ولابد من الاستعداد لسيناريو أسوأ

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن المواجهة الاقتصادية لفيروس كورونا تأتي ضمن استراتيجيات الدول لمنع تفشي وباء كورونا، موضحًا أن مخصصات القطاع الصحي تؤثر بلا شك على موازنات الدول في إطار خطط المواجهة لفيروس كورونا المستجد، واصفًا أزمة كورونا بأنها غير مسبوقة.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن الأزمات على مدار السنوات الماضية في العالم كانت بتراجع الطلب مقابل العرض لكن الوضع الآن هو تراجع الطلب مع وجود صدمات اقتصادية في جانب العرض من قبل كورونا على مدار الأسابيع الماضية بسبب سلاسل الإمدادات في الدول التي ضربها الفيروس بداية من الصين ومروراً بأخرى.

وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أنه في الوضع الراهن لابد أن يتم وضع السيناريوهات الأفضل ونستعد في ذات الوقت للأسوأ، كما أن معدلات النمو المستهدفة في كافة الدول كانت تتحدث عن 3% معدلات نمو، الآن تتحدث عن 1%، وبالتالي لابد من مراجعة الخطط المستهدفة من قبل دول العالم في ظل استفحال أزمة كورونا.