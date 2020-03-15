وزير العدل: شركات متخصصة تنفذ عمليات تطهير المحاكم مرتين يوميا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه وجه الأسبوع الماضي بتواصل كل المحاكم مع مديريات الصحة وتنفيذ الإرشادات الصحية في أماكن صحية، والعمل بالمنظفات والمطهرات لأكثر من مرة على مدار اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه جرى تطهير وتعقيم المحاكم لمنع عدوى فيروس كورونا.

وتابع وزير العدل، أن شركات متخصصة تنفذ عمليات تطهير المحاكم مرتين يوميًا على أقل تقدير، لافتا إلى أنه يجرى تعقيم ورش كل مكان في المحكمة مثل "ترابزين السلالم".

وأشار إلى أنه جرى فتح مكاتب جديدة للشهر العقاري لتقليل الكثافات وتلافي الزحام: "نتابع عملية نقل الملفات المالية الخاصة بالموظفين إلى مصلحة الشهر العقاري وفتحنا الحوافز، لمكافأة كل موظف يقوم بعمل أو إجراء بعد نهاية عدد ساعات عمله في اليوم".