غلق السناتر ومقاهي الإنترنت ومصادرة "الشيش" بالكافتيريا بكفر الدوار

شنت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، حملة موسعة لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، وغلق مقاهي الإنترنت "السايبرات"، فضلاً عن المرور على الكافتيريات والمقاهي لمنع "الشيشة"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

أسفرت الحملة التي ترأسها أحمد حمزة، نائب رئيس المدينة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، عن ضبط وغلق مركز تعليمي وإحالة المدرس المسئول للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والتنبيه عليه بعدم فتح المركز مرة أخرى.

وكذلك غلق 5 مقاهي إنترنت لمنع تجمع الأطفال والشباب بها، فضلاً عن مصادرة جميع "الشيش" في 4 مقاهي وكافتيريات تم المرور عليهم، وذلك للحد من انتشار "فيروس كورونا".