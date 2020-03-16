"الكردي للدراسات": أردوغان يشن حملة اعتقالات جديدة ضد الأكراد

قال نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات ببرلين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشن حملة اعتقالات موسعة ضد المحامين الموالين لحزب العمال الكردستاني حالًيا، مثلما اعتقل وهجر أكثر من 500 ألف كردي في 2015.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية له بالفضائية المصرية الأوللا، أن ما يفعله أردوغان تجاه الأكراد أسموه بـ"المحرقة" حيث لم تتوقف الآله الأمنية التركية في اعتقال الكثيرين منهم، موضحا أن القوانين التركية تقضي بزيارة المعتقلين وهو الأمر الذي لا يحدث فعليا على أرض الواقع.

وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل لإيقاف ما يحدث من تهجير وقتل واعتقال للأكراد في تركيا والعراق على حد السواء: "الاعتقالات لا تتوقف في عشرات الآلاف من الصحفيين والعسكريين والأكراد حتى باتت تركيا في أسفل الترتيب العالمي لمنظمة مراسلين بلا حدود"، مشيرا إلى أن أردوغان يسعى لتصفية كل معارضيه حتى يعلن قيام الجمهورية الأتاتوركية على الطريقة الأردوغانية.