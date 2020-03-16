الاتصالات: زيادة سرعة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جرى الإعلان عن أكثر من مبادرة مؤخرا الأولى كانت زيادة مجانية في سعة التحميل لكل المشتركين في الإنترنت المنزلي الثابت خلال هذا الشهر بنسبة 20%، لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على المكوث في منازلهم أطول فترة ممكنة.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن تلك المبادرة ستكلف 200 مليون جنيه وسيتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا في الدولة، موضحا: "التحميل الزيادة مثل تحميل بيانات زايده من الأنترنت خلال التصفح بالمواقع المختلفة".

وأكد أن المبادرة الثانية هي إتاحة المواقع التي تحددها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي مجانا، متابعا: "هذه المواقع هي ما ستحدهها الوزارتان وتضع عليهما المناهج الدراسية والمحاضرات عليها للطلبة لتحصيلها ومذاكرتها في وقت توقف الدراسة، أول ما الوزارة هتخطرنا بالمواقع هنكون جاهزين".

وأشار إلى أن المبادرة الأخيرة تتعلق بإطلاق منصة للشركات التي تريد أن تجنب موظفيها مخاطرة النزول وارتياد المكاتب، خلال الفترة المقبلة، وهي منصة للعمل التشاركي من خلال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات: "هيستطيع الموظفين التعامل مع بعضهم البعض من خلالها دون التواجد في محل العمل".