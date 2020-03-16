الغرفة التجارية: 80% من اللحوم والدواجن إنتاج شركات وطنية

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن الخدمة الوطنية وهيئة السلع التموينية وشركة أمان تمد الأسواق بـ80% من اللحوم والدواجن والأسماك: "هما اللي بيوزعوا السلع".

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن المواطنين الذين تكالبوا على شراء السلع التموينية من السلاسل التجارية من الطبقة الغنية، متابعا: "دور الإعلام إنه يقولهم بلاش يتكالبوا على شراء السلع".

موضحا أن الاحتياطي من تلك السلع متوفر لما بعد العيد الأكبر وليس لشهر رمضان كما أشاع البعض، مؤكدا: "كل شيء موجود لمدة 9 أشهر، أنا عارف الأرصدة اللي عندنا قد إيه".

وأكد أنه على كل المواطنين الشراء كما كانوا دون تغيير في الكميات التي يجرى شراؤها من السلاسل التجارية: "لما يجيب الحاجة لشهرين الحاجة هتبوظ عنده في البيت مش هيعرف يخزنها زي السوبر ماركت".