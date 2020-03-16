شعبة المستوردين: مش عارفين نستورد بسبب كورونا

قال متى بشاي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الاستيراد حاليا في أسوء حالة له خلال الوقت الراهن، مشيرا إلى أن كل المستوردين كانوا على أمل بعودة الأسواق الصينية للعمل مرة أخرى لكن حاليا تأثرت كل الدول بسبب فيروس كورونا: "إحنا ولا عارفين نستورد ولا نسعر ولا نبيع اللي عندنا".

وأضاف "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن وقف الأسواق الصينية عن العمل سيؤدي إلى نقص في بعض السلع، مؤكدا: "إحنا داخلين على موسم الصيف ولازم المخازن كلها تبقى جاهزة لاستقبال السوق وعندنا نواقص".

وأوضح أن السلع الخاصة بالتشطيبات بالقطاع الصحي والخامات والعدد والآلات وأي شيء يجرى استيرادها سيكون بها نقص: "للأسف عمرك ما هتعرف تعمل كنترول لتاجر أو مستورد عنده بضاعة عليها طلب عالي في البيع بسيطرة في الأسعار".

وأكد أن المواد الغذائية يجرى تصنيعها محليًا بشكل كبير وهو ما سيوفر في الأسواق المصرية دون مشكلات في توفير تلك المنتجات.