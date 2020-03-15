السعودية: تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية لمدة 16 يوما بسبب كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية لمدة 16 يوما عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، لمنع تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ودعت وزارة الصحة السعودية، بالأمس، كل المواطنين والمقيمين في المملكة إلى وقف التجمعات بكل أشكالها، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "وفيد 19"، وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي - خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية -"إنه تم شفاء 3 حالات من المصابين، في حين لا تزال 100 حالة حتى الآن في المستشفيات المتخصصة وجميعها في وضع جيد باستثناء واحدة".