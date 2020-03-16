زيادة 40 مليون دولار بإيرادات قناة السويس في الشهور الأولى من 2020

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه عرض الأهداف الاستراتيجية للهيئة بحلول عام 2023، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة استهدف مضاعفة عدد السفن بحلول هذا العام، لتصبح 95 سفينة على الأقل بدلًا من 45 سفينة، وذلك في اليوم الواحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه عرض على الرئيس السيسي خطة تطوير المجرى الملاحي لاستقبال عدد السفن الكبير الذي سيمر في القناة.

وأشار إلى أنه في الفترة ما بين يناير حتى 14 مارس في عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، فإن أعداد السفن في 2019 كان 3617 سفينة، بواقع حمولة 230 مليون طن، وكان الدخل مقدرًا بحوالي مليار و123 مليون، لكن هذه الأرقام زادت في نفس الفترة من العام الجاري، حيث أن عدد السفن التي عبرت القناة هو 3965 سفينة بزيادة 88 سفينة عن العام الماضي، بواقع حمولة بلغت 249.5 مليون طن، أما دخل القناة فأصبح مليار و164 مليون دولار بزيادة حوالي 40 مليون دولار.

وحول حركة التجارة العالمية، قال "ربيع"، إن هناك تباطؤ واضح في النمو سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة: "كانت هناك ما نسبته 11.2% من السفن التي تعبر القناة سفن صينية، وتقلصت النسبة إلى 6% أو 7%، وبالنسبة للبترول الخام فقد تناقصت هي الأخرى بسبب الحظر على إيران، فقد كانت النسبة متجاوزة 21% من سفن البترول الخام الإيراني في عام 2018، وفي 2019 مرّ 4% فقط منها".

ولفت إلى أنه لو قل سعر برميل البترول عن 25 دولارًا سنخفض السفن القادمة من شمال غرب أوروبا بنسبة 20%، لكن هذا الأمر لم يحدث الآن.