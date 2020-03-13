سيارات هيئة قناة السويس تشارك فى سحب مياه الأمطار ببورسعيد

شاركت سيارات محطة مياه الشرب بالرسوة، التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم، في أعمال شفط مياه الأمطار بالتعاون مع سيارات الأحياء بسبب تراكم مياه الأمطار في الشوارع ودخولها إلى المحلات والمنازل، وأشرف على نشر سيارات الشفط في مختلف شوارع المحافظة المهندس سيد شلبى رئيس قطاع مياه الشرب بالهيئة، والمهندس كمال النحاس رئيس محطة الرسوة.

كانت سيارات أحياء بورسعيد ومعدات الدفع قد انتشرت في الشوارع، وفقا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الذى وجه بزيادة عدد سيارات كسح المياه والعمال، بغرض العمل بشكل مستمر في جميع الأحياء لإزالة المياه وأثار الأمطار، وشدد على فتح بالوعات تصريف المياه وسرعة إنجاز الأعمال حتى يتم التخلص من أي تجمعات للمياه تعيق حركة المواطنين .