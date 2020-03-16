"المسماري" يكشف سبب فشل غسان سلامة في الوصول لحل الأزمة الليبية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن استقالة غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الملف الليبي جاءت بعد وصوله لطريق مسدود مع فشل المفاوضات، حيث إن سلامة فشل في توصيف الأزمة الليبية بشكل صحيح ولم يعرفها التعريف القانوني والأمني الصحيح، حيث لجأ للباب السياسي والاجتماعي قبل الأمني رغم أن الأخير هو الأساس والمدخل الصحيح للوصول إلى الهدفين الاجتماعي والسياسي.

وأضاف "المسماري"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن مبعوث الأمم المتحدة لا يجب أن يتم اختياره من دول الجوار حتى لا تكون شماعة لتعليق الأخطاء لفشل المفاوضات، "نحن لم نرفض ترشيح وزير الخارجية الجزائري الأسبق العمامرة كشخص أو كدولة الجزائر الشقيقة لكننا نريد من يكون قادراً على توصيف الأزمة ومن ثم حلها وأن يكون معنا في خندق المعركة".

وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن آبار النفط والغاز في دولته كلها تحت سيطرة الجيش الوطني، حيث إن الجيش الوطني حمى ثروات الشعب الليبي بالسيطرة على الآبار والنفط، "وقت السيطرة على ليبيا مرهون بإدراك العالم أن الهدنة كانت فرصة للإرهابيين وليست فرصة للحل"، متوقعاً السيطرة على العاصمة طرابلس مع انتهاء الهدنة.

وتابع: "ليبيا لم تشهد حالات كورونا حتى الآن سوى الاشتباه في ثلاث حالات، بس فيروس كورونا درس للعالم أن الجحافل والأساطيل قد تنتهي بسبب فيروس صغير".