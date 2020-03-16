غلق 26 مركز بلاي ستيشن وصالتي جيم و44 مركزا تعليميا غرب الإسكندرية

تمكن حي العجمي غرب الإسكندرية، مساء الأحد، من اغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، والحضانات ، ومراكز البلاي استيشن ، ومراكز الجيم للألعاب الرياضية.

وشن حي العجمي، حملة لإغلاق جميع المنشآت وذلك في إطار خطة الدولة بإتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس الكورونا وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وحرصا علي صحة كافة المواطنين.

واسفرت الحملة عن غلق عدد 26 مركز بلاي استيشن ، وعدد 44 مركز تعليمي ، وعدد 2 مركز رياضي " جيم " ، وعدد 8 حضانات.

وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حال معاودة الفتح وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.