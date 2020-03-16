متظاهرو الجالية المصرية أمام البيت الأبيض يروون لـ"الوطن" تفاصيل الوقفة الاحتجاجية

نظمت الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن، اليوم؛ لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

وقالت إيمان وهمان منسق عام التظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الوقفة بدأت في الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرًا، أمام البيت الأبيض.

وأضافت وهمان لـ"الوطن": "ذهبنا فيما بعد إلى وزارة الخارجية الأمريكية ونظمنا وقفة أخرى انتهت بحلول الساعة الرابعة والنصف عصرا"، مشيرة إلى أن المشاركين حضروا من نيويورك ونيوجرسي وبنسلفانيا وفرجينيا.

وتابعت: "شارك مواطنون من اليمن معنا في الوقفة إضافة إلى أن مواطنين إثيوبيين رافضين بناء السد، وصحفيين أمريكيين تناقشوا معنا حول تنظيم الوقفة".

فيما قالت الدكتورة شيرين النجار أحد منظمي الوقفة أمام البيت الأبيض، إن الوقفة كانت منظمة للغاية ومرت على خير وكان جميع المشاركين يتعاملون بكل رقي وتحضر.

وأضافت النجار في اتصال هاتفي، لـ"الوطن"، من واشنطن: "قمنا بتوزيع أنفسنا في مجموعات صغيرة حول البيت الأبيض اتباعا لتعليمات الوقاية وتجنب فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى أن العلم المصري كان يرفرف حول البيت الأبيض من جميع الجهات".

وتابعت: "استخرجنا تصريح من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتنظيم الوقفة والمواطنين الأمريكيين كانوا مؤيدين جدا ومتفهمين للوضع، وتواجد أيضا مواطنين من كينيا شاركوا معنا في التجمع والتلفزيون الأمريكي قام بتغطية الوقفة".

وقدم وفد من المتخصصين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي.