تطوير مثلثة "البارودي" في الهرم للارتقاء بالمظهر الجمالي

انتهى حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة من وضع اللمسات النهائية من تطوير مثلثة محمود سامي البارودي مع شارع الهرم أمام مبني ديوان عام المحافظة ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة؛ للارتقاء بالمظهر الجمالي.

وأكد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، تواصل الجهود لرفع كفاءة عمليات النظافة والتجميل بالحي، موضحا أنه جرى رفع المخلفات في شارع ترعة الزمر الناتج عن العمل بمحور الملك عبدالله؛ لتسهل حركة المرور للسيارات والمارة.

وأوضح نور لـ"الوطن" أنه جرى إعادة الشيء إلى أصله في شوارع خاتم المرسلين وفاطمة رشدي من شارع الهرم؛ لتسهيل حركة المرور للسيارات والمارة، مؤكدا سرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف بنطاق الحي، وقال إنه جارٍ استكمال أعمال التوسعة بشارع الشعب وتركيب البلدورات، ورفع كابينة تليفونات تعوق عملية التوسعة ووضعها في الخلف بعد الرصيف والعمل مستمر.