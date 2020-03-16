"الوطنية للصحافة" تعلن نتيجة انتخابات الشركة القومية للتوزيع

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية رسميا نتيجة فرز الأصوات بانتخابات "الشركة القومية للتوزيع" التي أجريت، أمس، على مقاعد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وأسفرت نتائج عضوية مجلس الإدارة عن فوز جمال عبدالعزيز بواقع 206 أصوات، وجمال سليمان كامل بواقع 191 صوتا، إداريين، كما فاز محمود السيد طه بواقع 175 صوتا، وشريف عبدالله جابر بواقع 141 صوتا، عمال.

وفاز بمقعدي الجمعية العمومية "إداريون" إسماعيل المنشاوي بواقع 190 صوتا، وسالم كامل سالم بواقع 179 صوتا، كما فاز بمقعدي العمال "جمعية عمومية" كل من أحمد فريد عبدالسلام بواقع 135 صوتا، ومحمد سعودي عبدالرازق بواقع 182 صوتا.

وأجريت الانتخابات في 3 مواقع انتخابية هي المقر الرئيسي في رمسيس، ومقر دار "الشعب" سابقا، ومقر "دار السلام".

والشركة القومية للتوزيع والنشر هي مؤسسة صحفية قومية تابعة للهيئة للوطنية للصحافة تأسست عام 1959، وهي متخصصة في توزيع الصحف والكتب والمجلات ونشرها وطبعها داخل وخارج مصر، وهي عضو أصيل في الكثير من المنظمات العالمية للطيران والشحن والملاحة.

وبدأت في التاسعة صباح أمس عملية التصويت بانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وروزاليوسف، والمؤجلة من الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء بالجداول والشروط وأماكن اللجان نفسها وكل الإجراءات المعلن عنها من قبل.

وتعد الانتخابات التي أجريت، أمس، هي المحطة الأخيرة في انتخابات المؤسسات الصحفية الثمانية في ظل قانون الوطنية للصحافة الجديد رقم 179 لسنة 2018، والتي انطلقت في 5 مارس الجاري بمؤسسة الأهرام ثم تبعتها دار أخبار اليوم ودار الهلال ثم دار التحرير ودار المعارف.

وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل؛ لدراسة نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية، واعتماد النتائج وإعلانها.