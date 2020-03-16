نائب "حميات إمبابة": مستعدون لاستقبال أي مريض حامل لفيروس كورونا

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المستشفى مستعد لاستقبال أي مريض حامل لفيروس كورونا المستجد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة، حيث تّدخل الحالة على الاستقبال لمكتب الترصد ويجرى أخذ جميع بيانات المصاب والكشف عليه بواسطة طاقم الأطباء.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، على شاشة "ON E"، أن الأطباء يجرون الكشف على المصاب، لمعرفة إذا كان مصابًا بإنفلونزا عادية أم فيروس كورونا، ويجرى وضعه مباشرة في الحجر الصحي حتى ظهور النتائج: "لو طلع سلبي يخرج على الفور، ولو كان إيجابيا ينقل إلى مستشفى العزل".

وأشار مدير مستشفى حميات إمبابة إلى أن نسبة الانتشار للمرض ليست كبيرة خلاف الدول الأخرى، ولا بد من ممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين وعدم التفكير كثير لزيادة المناعة، كما أن مستشفى حميات إمبابة هي التي تقرر في النهاية دخول المريض المحول إليها من أي مستشفى أم لا.

وتابع: "نصحنا بعدم التواجد في التجمعات وتناول الشيشة، وقرار تأجيل الدراسة من القرارات المميزة"، موضحًا أنه من الممكن حمل فيروس كورونا ولا يوجد عليه أي أعراض بسبب أن مناعته مقاومه للفيروس، ولا بد من النظافة الشخصية، ونصح كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، التواجد في المنزل لأن الفيروس يسيطر عليهم بكثافة أكبر.