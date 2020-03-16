شعبة الأدوية: نستورد 90% من المستلزمات الصناعية من الهند والصين

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الدواء يستورد ما يقرب من 90% من مستلزمات الصناعة الخاصة به: "عندنا الشركات الأوروبية والأجنبية والأمريكية مستحوذة على 60% من السوق".

وأضاف عوف، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المصانع تشتري مستلزماتها من الهند والصين بالمواد الخام ومواد التعبئة: "كانت متوقفة لمدة شهرين، والنهاردة بدأت تتعافى وترجع تاني، ودورة العملية التجارية والتصدير لمصر بدأت تخش"، موضحا أن هناك مخزونا استراتيجيا في السلع الأدوية تكفي مصر لمدة 6 أشهر.

وأكد أنه لن يحدث زيادة في أسعار الأدوية المتواجده: "مفيش احتماليه إنها تزيد في المستقبل القريب، والأسعار جبرية"، مشيرا إلى أنه ولمواجهة الاستغلال من قبل بعض البائعين على المستهلكين اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك وتفتيش وزارة الصحة.