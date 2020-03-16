رئيس لجنة انتخابات المحامين: لم ننته من الفرز والتكهنات غير صحيحة

أعرب المستشار أحمد أبودوقة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين،عن استيائه من محاولات اقتحام المحامين للقاعة في أثناء تجميع نتائج فرز أصوات الناخبين في اللجان الفرعية.

وقال أبودوقة: "لم ننتهِ من الفرز وكل ما أستطيع أن أقوله لكم أن جميع التكهنات غير صحيحة لأننا ما زلنا نتلقى نتائج من اللجان في المحافظات حتى الآن، عليكم أم تلتزموا الهدوء حتى نستطيع أن نمارس عملنا".

وأضاف: "عيب أن نشعر أننا محتجزون داخل نقابتكم، ولو وصل الأمر أننا لن نشرف مرة أخرى على انتخابات المحامين، والله لن أكررها طوال حياتي".

وبادر عدد من المحامين بالاعتذار، فيما طلبوا أن يدخل اثنان من مندوبي المرشحين الأبرز على منصب نقيب المحامين، وهو ما أثار الخلاف بين المتواجدين على من يمثل المرشحان، وفض رئيس اللجنة الطلب ولم يتح لأحد حضور عملية تجميع النتائج.