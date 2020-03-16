"العربية": ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 248 مصابا

ارتفع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 248 مصابا، حسبما نقلت "العربية"، عن مراسلها في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، السبت، عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال في خطاب لتناول تفشي المرض في إسرائيل "سنضطر إلى تبني طريقة حياة جديدة، ونتعهد بمواصلة ضمان الخدمات الأساسية للاقتصاد بأكمله"، معلنا إيقاف كل ما يمت للثقافة الترفيهية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم ودور الترفيه اعتبارا من الأحد لمكافحة فيروس كورونا.