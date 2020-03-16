بعد زيادة سعة الإنترنت بنسبة 20%.. مواقع مجانية للطلاب بالتنسيق مع "التعليم"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه عقد اجتماعا أمس مع قيادات شركات الاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات وتم الاتفاق على عدد من المبادرات أولها منح زيادة مجانية بنسبة 20% في سعات التحميل لكل مشترك في الإنترنت الثابت في مصر هذا الشهر.

وكشف طلعت أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين على المكوث في منازلهم أطول فترات ممكنة وتيسير استخدام الإنترنت أثناء مكوثهم في المنزل.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة الثانية تتمثل في السماح للطلاب بالدخول على كل المواقع التي تحددها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتحصيل الدروس ومتابعة المحاضرات مجانا دون حساب ضمن الباقات التي يشتركون بها.

وتابع طلعت أنه تم التنسيق مع وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم لتسليم مواقع وروابط الوزارتان الخاصة بتعليم الطلاب إلكترونيا وسيتم الإعلان عنها فور تسلمها، كشافا أن زيادة باقات الإنترنت الثابت ستكون بدءا من هذا الشهر.