محافظة القاهرة: أغلقنا 350 سنتر تعليمي و43 جيم في أقل من 24 ساعة

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إن إغلاق 350 سنتر تعليمي بالأمس جاء ضمن إجراءات تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة 14 يوما، منعا لانتشار فيروس كورونا وتدبير وقائي لحماية المواطنين وحفاظا على الصحة العامة.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محافظة القاهرة قامت بإجراءات إدارية وإجراءات وقائية، وتم إغلاق حوالي 350 سنتر في أقل من 24 ساعة و43 جيم والحملات مستمرة حتى غلق جميع السناتر حفاظا على المواطنين.

وأشار عوض إلى أن اليوم سيكون هناك حملات لغلق الحضانات، حيث تم إنذارهم الأمس، مناشدا المواطنين بمعاونة المسؤولين بالدولة حفاظا عليهم وعلى صحتهم لأن كل ما يجري لصالحهم، والتعامل بجدية مع الأزمة التي تمر بها البلاد.

وكشف عوض أن محافظة القاهرة بها حوالي 550 سنتر تعليمي و1500 حضانة مرخصة و1200 غير مرخصة، شارحا أن السناتر التعليمية تم غلقها وتشميعها إداريا ومن يخترق قرار الغلق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية ضده.

شن حملات تموينية لضبط محتكري السلع التموينية والطبية

وشرح عوض أن محافظ القاهرة وجه أمس مديرية التموين ومديرية الشؤون الصحية للمرور على الصيدليات ومتابعة ما إذا كان يوجد احتكار للسلع أم لا، مؤكدا على أن الحملات التموينية بدأت مكافحة من يخفي السلع ويحتكرها.

وشدد المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، على أن كل السلع التموينية متوفرة وستزيد الحملات الرقابية الفترة المقبلة من جميع أجهزة الدولة، مؤكدا على أن كافة أجهزة الدولة مسخرة لمكافحة فيروس كورونا ومواجهته واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطمأن عوض المواطنين بأن السلع متوفرة والدولة لن تدخر جهدا وكل العاملين في الدولة مسخرين لمواجهة هذا المرض.