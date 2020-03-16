تأجيل الدورات التدريبية التخصصية لجائزة مصر للتميز الحكومي بسبب كورونا

قررت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأجيل الدورات التدريبية التخصصية التي يتم تنفيذها بالمحافظات لجائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020، وذلك لحين إشعار آخر، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن بدائل تدريبية قريبًا.

جاء ذلك في ضوء استمرار جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الحرص على تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأكدت الوزارة حرصها الشديد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين المصريين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية صدور عدة قرارات هامة وحاسمة اعتمدتها أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.