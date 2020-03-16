الرئاسة: لقاء السيسي وحميدتي دار في جو ودي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع نائب رئيس المجلس السيادي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، دار في جو ودي.

وأوضح راضي أن الرئيس السيسي أكد على سياسة مصر الثابتة دائما تجاه السودان والدعم والمساندة وعلى المبادئ والشرف والبناء ومستقبل أفضل للشعبين واليد الممدودة للعطاء، وهي المبادئ التي أرساها الرئيس السيسي في وقت الأعراف السياسية لا تعترف بهذه المبادئ.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "شارع مصر"، مع هاجر جميل، على إذاعة "Sha3by FM"، أن الرئيس أكد على وقوف مصر بجانب الأشقاء في السودان في المنعطف التاريخي الذي يمر به هذا البلد.

وأوضح راضي أن نائب رئيس المجلس السيادي في السودان أكد خلال لقاء الأمس على تلك المبادئ وعلى العلاقات القوية ما بين البلدين، وتم التطرق لأزمة سد النهضة خلال اللقاء، خصوصا بعد توقيع مصر على الاتفاق النهائي في واشنطن، والسودان أيضا تحاول أن تكون إيجابية في هذا الاتجاه.