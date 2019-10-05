قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليمات واضحة بالتدقيق في حذف وإضافة الأشخاص على بطاقات التموين، حتى لا يظلم أي شخص، وعندما بدأ تفعيل منظومة التموين الجديدة، فُتح معها باب للتظلم والشكاوى، مشيرا إلى أن هناك مواطنين أضيفوا للبطاقات التموينية بعد حذفهم وتقديم التظلمات.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن هذا الموضوع محل اهتمام شخصي له، مثل كل موضوعات الدولة، ويتابعه بنفسه.

وتابع راضي بأن التظلمات كان تبحث بشكل مكثف جدا ومنظم جدا، "أي مواطن له حق في البطاقة التموينية وأن حقه سيعود له"، مشيرا إلى أن يكون سعيد جدا بتعليقات المواطنين، حتى إذا احتوت على تعليقات وملحوظات، طالما كانت في إطار الموضوعية والاحترام.