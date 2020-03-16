الإفتاء: الإخوان تحرض على نشر كورونا بين أبناء الجيش والشرطة

حذرت دار الإفتاء المصرية من دعوات تنظيم الإخوان الإرهابي لنشر كورونا بين أبناء الجيش والشرطة.

وقالت الدار في تقرير للمؤشر العالمي للفتوى التابع لها، إنه تم رصد فيديو متداول عبر مواقع السوشيال ميديا للهارب الإخواني "بهجت صابر"، حيث يحرض كل من يُصاب بالإنفلونزا أو ارتفاع في درجة الحرارة (كاشتباه في كورونا) إلى نشر العدوى بين أبناء الجيش والشرطة.

وحذرت الإفتاء من تبعات ذلك، لا سيما في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية والعالم من ظروف مناخية سيئة واستغاثة بعض الملهوفين بالمؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها للإسراع في إنقاذهم من وطأة تلك الظروف العصيبة، كما حذرت من ترويج الشائعات وعدم الالتزام بالقوانين والإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية والمعنية في البلاد للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، مؤكدة أن الأخطر من فيروس كورونا هو ذلك الفيروس الأخلاقي المتمثل في استغلال بعض ضعاف النفوس للسلع واحتكارها والشراء بكميات مهولة خوفًا من نفادها، ما يؤدي إلى غلائها في الأسواق.