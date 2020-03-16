انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 18

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الثلاثاء، طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأن تسقط أﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ، وأن تشهد إنخفاض الحرارة في درجات تصل إلى 5 درجات.

كما يشهد الوجه البحري طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة.

وتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، كما توقع الخبراء أن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وأن يشهد شمال الصعيد طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واأﺗﺮبة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮبة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فهي كما يلي:

القاهرة 18 13

الإسكندرية 17 14

مطروح 16 12

سوهاج 25 14

قنا 28 15

الأقصر 29 14

أسوان 29 15