يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، ويبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا، ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على السواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة فالعظمى هي 42 درجة والصغرى 31، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 45 والصغرى 29، وقنا العظمى 45 والصغرى 29، والأقصر 44 والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 والصغرى 30.