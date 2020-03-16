محافظ أسيوط: السلع الغذائية متوافرة وإجراءات وقائية ضد كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها العديد من الدولة، حفاظا على صحة المواطنين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع ورفع مستوى النظافة بأهمية الوقاية لمواجهة الفيروس.

وأضاف سعد أن المحافظة ومديريات (التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة) تجرى إجراءات وقائية واحترازية من الفيروس المستجد، وسيجرى رش وتعقيم المنشآت العامة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وطمأن محافظ أسيوط المواطنين على توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة بالأسواق فضلا عن المخزون السلعي الاستراتيجي الذي يكفي لفترات قادمة، محذرا من الاندفاع في شراء السلع خوفا من عدم توافرها مما يؤدي إلى التزاحم وانتشار الأمراض، مشددا على مسؤولي التموين بشن وتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ البيع والأسواق لمتابعة حركة السوق وضبط الأسعار ومحاربة استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار والتصدي بكل حزم لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومتابعة مستوى النظافة بها بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمراكز والمحافظة على أن يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه جرى توجيه الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بشن حملات تفتيشية على المقاهي العامة ومصادرة "الشيش" وتوزيع منشورات توعوية بالوقاية من المرض، فضلا عن حملات رقابية مكثفة على المنشآت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية، حيث جرى ضبط أعداد كبيرة من الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين، بالإضافة إلى إغلاق عددا من مراكز الدروس الخصوصية ولمدة أسبوعين بالتنسيق مع مديرية الأمن عقب قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي للحفاظ على صحة الطلاب، مشيرا إلى أن تعطيل العمل بالحضانات سواء التابعة الخاصة أو التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة كورونا، مناشدا أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات والبعد عن الأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة.