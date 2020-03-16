فايق يشيد بوعي الشعب في التصدي لشائعات الجارديان عن كورونا بمصر: نجحوا في المعركة

أشاد الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" بوعي المصريين وعدم انجرافهم وراء الأكاذيب والشائعات التي تثار حول مصر من وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية والتي تشيع الأكاذيب حول تطورات فيروس كورونا في مصر وعلى رأسها صحيفة الجارديان البريطانية.

وكتب "فايق" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "المصريين نجحوا في معركة الوعي وأثبتوا أن الجارديان كثيرة الأخبار المفبركة عن مصر والاعتذارات أيضا".

الصحيفة البريطانية نشرت عدد المصابين بالفيروس في مصر نقلا عن باحث مجهول.. والأخير يتراجع

وتابع الإعلامي: "الجارديان نقلت خبرًا عن باحث مجهول في جامعة تورونتو عن عدد حالات كورونا الحقيقية في مصر، الباحث المجهول تراجع فجأة وقال إن الحالات ليست 19 ألفًا وهي 6 آلاف بعد حملة انتقادات واسعة، وهذا أكبر مؤشر إلى أنه لا يستند إلى حقائق علمية حقيقية".

وأضاف "فايق": "البحث العلمي له قواعد وحتى يكون صادقا ودقيقا يجب أن ينشر في دورية علمية عالمية، ويتم قبوله من إدارة تحرير الدورية وتكون من كبار العلماء في التخصص حتى لا تستخدم الأبحاث في تضليل البشرية أو التوجيه سياسيًا مثلما يحاول هذا المغمور الكندي إيزاك بوجوش".

وواصل "فايق": "المصريين طرحوا أسئلة منطقية لم يستطع هذا الكذاب الإجابة عنها، منها: ما هي الأسس العلمية التي بنيت عليها الأرقام؟ هل تم قبول البحث في أي دورية علمية عالمية ذات مصداقية؟ إذا كان عدد مرضى كورونا في مصر 19 ألفا كما ندعي فمن الطبيعي ألا تقل الوفيات عن 5 آلاف وفقًا للمعدلات العالمية، فهل تستطيع مصر إخفاء كل هذا الكم؟ منظمة الصحة العالمية هي من تعطي الـ kits الخاصة بالتحليلات وتراقب كل شيء لماذا تتحدث عن مصر فقط؟ هل لديك دليل علمي واحد على ما تقوله؟ 7 آلاف و200 شخص قادمين من مصر تم تحليلهم في الكويت وجميع العينات سلبية وهي عينة عشوائية محترمة تؤكد دقة التحليلات والبيانات المصرية".

واستكمل "فايق": "ما فعلته الجارديان والتايمز وهذا الباحث المغمور المدفوع يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح جدا، ويدفعون بمحاولات بائسة إلى تعطيلها، وعي الشعب المصري ينتصر".

وفي منشور آخر كتب "فايق": "في عام 19ز7 انهار جسر كندي بسبب خطأ في التصميم ومات بسببه 75 ضحية، فقررت جمعية المهندسين والدولة عمل ملايين من الخواتم من حديد هذا الجسر المنهار، وفي حفل تنصيب أي مهندس يرتدي هذا الخاتم بقية حياته حتى لا ينسى خطأ التصميم الذي تسبب في قتل 75 مواطن".

وقال الإعلامي: "ما حدث في جامعة تورونتو فضيحة لا تقل عن هذا الجسر، فقد ادعى باحث في الفيروسات اسمه إيزاك بوجوش أن عدد مصابي كورونا في مصر 19 ألفًا دون أي تدقيق علمي، ثم تراجع وقال إنَّ عددهم 6 آلاف، حينما سأله بعض المتخصصين أين المعايير العلمية لأرقامك؟ وهل نشرت هذه الدراسة في دورية علمية دولية هذا الباحث وأرقامه؟".

ولفت فايق إلى أن ما ادعاه هذا الباحث قد يتسبب في موت المصريين وإثارة الهلع لمجرد أنه كتب على "تويتر" تغريدات تجذب آلاف المتابعين، داعيا العلماء والباحثين المصريين في كندا وعددهم لا يقل عن 10 آلاف باحث وأكاديمي وأستاذ جامعة بينهم أساتذة في جامعة تورونتو، أن يتقدموا بشكوى لجامعة تورونتو والجهات المختصة في كندا، وفقا للقانون،لإنقاذ الجامعة من الفضيحة العلمية وحتى يصبح عبرة لكل من يتم توجيهه سياسيًا حتى لا يصبح البحث العلمي اداة في يد أصحاب المصالح السياسية، حسب قوله.

واختتم "فايق" حديثه قائلا: "هناك المئات من الباحثين المصريين في كندا أصدقاء لي وأتوقع منهم تحركا سريعا".