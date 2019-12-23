نشر الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، صورًا وكواليس من حلقة أجرتها الفنانة إسعاد يونس، لبرنامجها "صاحبة السعادة"، التي تعرض على نفس القناة، أظهرت مدى الحب والتقدير والتشارك بين الوزراء في حب مصر.

وقال "فايق"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فريق عمل صاحبة السعادة قرر إنه يعمل حلقة تكريمية للوزيرة العظيمة غادة والي قبل تركها للوزارة بيوم وقبل توليها مهمتها الجديدة في الأمم المتحدة، قررنا نعمل لها أكثر من مفاجأة".

وتابع: "طلبنا من مسيو موريس ومدام سونيا المدرسين بتوعها في المدرسة يشرفونا في الاستديو، ولما كلمنا الوزيرة النبيلة نبيلة مكرم وقلنا لها احنا بنعمل حلقة تكريمية للوزيرة غادة جات من آخر الدنيا الاستديو وجابت لها بوكيه ورد ودار بينهم حوار من القلب يطمنك إن بلدنا فيها ناس حلوة بالشكل ده".

وواصل: "كل ده في حضرة صاحبة السعادة، حلقة من القلب وللتاريخ قريبًا إن شاء الله، شكرا غادة والي، ربنا يوفق حضرتك في اللي جاي".

وكان أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، أعلن اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.