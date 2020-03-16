القباج: المرأة المصرية صانعة مستقبل الوطن 

تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بأرق التهاني لكل نساء مصر في يوم المرأة المصرية الذي يسجل مراحل نضال المرأة ومشاركتها في صناعة مستقبل الوطن فيوم السادس عشر من مارس يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال واستشهاد أول امرأة مصرية من أجل الوطن عام 1919، وفي نفس هذا اليوم تحققت للمرأة العديد من المكاسب فتأسس أول اتحاد نسائي في مصر في 16 مارس عام 1923 ودخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة في نفس اليوم عام 1928 ولا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نتمنى مزيدا من العطاء للمرأة المصرية.

واستعرضت القباج تقريرا حول الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة المصرية ، وجاء أهم ما فيه:

** أولا.. الحماية الاجتماعية للسيدات:

1. الدعم النقدي: هناك حوالي 2,034,472 سيدة يحصلن على الدعم النقدي تكافل وكرامة بأسمائهن (بنسبة 78,5%) بتكلفة شهرية تبلغ 976 مليون 546 الف جنيه مصري بقيمة مساعدة شهرية 480 جنيه مصري. وبالرغم أن الدعم النقدي موجه للأسرة ولكن وضع شرط تقدم النساء للتسجيل بأسمائهن وشرط حصولهن شخصياً على بطاقة الصرف تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ قرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل.

2. عدد النساء بالضمان الاجتماعى 425,949 باجمالى 149 مليون و376 الف جنيه

3. دعم السيدات المعيلات: تقديم الدعم النقدي لإجمالي 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو إمرأة مسجون.

4. استخراج أوراق ثبوتية: استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

5. تسهيل صرف النفقة: طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهم من الفئات المتعثرة في الحصول على مستحقاتها. وقد بلغ عدد الأحكام 241 الف حكم كما بلغت النفقة المنصرفة 65 مليون و 600 الف جنيه إلى حوالي 389 الف سيدة، وبدء صرف النفقة بالمحمول.

6. التأمينات الاجتماعية: يبلغ إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات ما يزيد على 6 مليون سيدة من إجمالي 8.33 مليون صاحب معاش ومستحق

**ثانيا : التمكين الاقتصادي للسيدات

1. مشروعات متناهية الصغر للنساء:

أن التمكين الاقتصادي للمرأة شمل تقديم ١١٣ ألف مشروع بإجمالي ٦٢٠ مليون جنيه، ويتراوح التمويل من ٥ آلاف - ٢٠ ألف جنيه ويكون التمويل نقدا أو بنقل الأصول الإنتاجية، ويتم تطبيق نظام ( i score) للإدخالات الجديدة، وتطبيق نظام يتيح متابعة القروض ووصلت نسبة السداد إلى ٩٩.٧%، فيما تلقت ٢٣ ألف سيدة تدريب على برنامج: "صاحبات الأعمال يمضين قدما" للتدريب على الشمول المالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

2. مستورة :

من خلال بنك ناصر الاجتماعى تم تقديم تقديم برامج تمويلية للمرأة بالإضافة إلى تسخير كل الموارد المتاحة لدعم مبادرة الشمول المالي بهدف بتحويل المرأة من متلقية للدعم الي عنصر فعال وطاقة منتجه حيث اطلق برنامج تمويل متناهي الصغر (مستورة ) خاص بالمرأة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر يمنح القرض بحد ادني 4000جنيه وبحد أقصي 20الف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية 7% تخصم مرة واحدة وتسدد علي اقساط شهرية بحد اقصي 24 شهرا وقد تم صرف مبلغ 320مليون جنيه لعدد اكثر من 19 الف مستفيدة بالإضافة الى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في الحياه الاقتصادية .

3. مراكز خدمة النساء العاملات:

وتشجيعهن للمشاركة في سوق العمل، توفر الوزارة خدمات لهن خدمات من خلال 41 مركز في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 195 ألف من هذه الخدمات. هذا بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات وأيضاً حرصاً على تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار فيها

4. بداية الشمول المالي للمرأة:

يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي لها هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج حوالي 670 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة.