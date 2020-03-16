محافظ مطروح: توافر أرصدة السلع الغذائية.. ورقابة شديدة على الأسواق

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطروح بها أرصدة من السلع الغذائية الأساسية، تكفي جميع مراكز المحافظة، من الدقيق والسكر والزيت والأرز، وغيرها.

وقال المهندس السيد أبواليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إننا نتابع جميع الأنشطة التموينية، وهناك توافر للخبز والدقيق للمواطنين، ووزعنا منه حصة تكفى ثلاث أيام، لجميع المخابز على مستوى المحافظة، وتوجد أرصدة متوفرة، طبقا لما تقرر من وزارة التموين، بجانب تدعيم مستودعات الدقيق خارج مدينة مرسى مطروح، التابعة للمطاحن برصيد من الدقيق الخاص بالمخابز، يكفى 8 أيام.

وأضاف "أبواليزيد"، انتهينا من توزيع وصرف دقيق المستودعات للمواطنين فى القرى والنجوع، بواقع 80%‏ من المواطنين، من حصص الشهر الخاص بهم، كما يوجد باقى حصة الشهر بمستودعات بالمراكز، وجار المتابعة.

وأشار إلى أننا نتابع من خلال مفتشي التموين، بنطاق المحافظة، صرف السلع لدى التجار فى الأسواق، كما نتابع الأسعار، وهناك مراقبة شديدة عليها، والتزام من التجار بالأسعار للسلع المختلفة، بجانب متابعة مشروع جمعيتي، وتبين صرف يزيد عن 60% من السلع.

ولفت إلى أن هناك مرور يومي على بعض الأنشطة، من خلال حملات بإشراف مديري الإدارات التموينية بالمراكز، ومتابعة المخابز، بجانب المرور على موزعي وسيارات البوتجاز، وتلاحظ وفرة في المعروض والمتابعة مستمرة، بالإضافة إلى التفتيش على محطات خدمة وتموين السيارات، وتلاحظ وفرة فى المواد والمحطات، تعمل على الوجه المعتاد، والحالة التموينية مستقرة.