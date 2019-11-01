أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، انتهاء أعمال تطوير عدد من مراكز الخدمة المتطورة للتموين بعدة مناطق بمحافظة مطروح في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وتسهيل تقديم الخدمة التموينية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي، لتطوير جميع المكاتب التموينية على مستوى المحافظة، موجها بالعمل على تقديم الخدمة التموينية المتميزة للمواطنين والتخفيف عنهم.

وقال المهندس السيد أبواليزيد، مدير عام مديرية التموين بمطروح ،اليوم، إن مراكز خدمة التموين المتطورة بمحافظة مطروح، التي تم استلامها مؤخرا استعدادا لافتتاحها قريبا منها مركزين بحي الزهور بالكيلو 4 والقصر بمدينة مرسى مطروح، ومركز مدينة براني.

وأضاف أنه من المتوقع استلام مركز الخدمة المتطورة بمناطق العلمين، والحمام ، والسلوم خلال شهر نوفمبر، والانتهاء من مركز الخدمة المتطور بمناطق كلا من قرية سيدي عبد الرحمن وقرية رأس الحكمة في شهر ديسمبر.

وأشار أبواليزيد إلى أن هذه المراكز تقوم بجميع أعمال البطاقات التموينية ومجهزة بجميع الأجهزة والحاسبات المتصلة بوزارة الإنتاج الحربي ويتم بها أيضا تسليم جميع البطاقات الجديدة التي ترد لأصحابها.

ولفت أنه يتم بالمرور على مراكز الخدمة المتطورة بمنطقي حي الزهور بالكيلو 4 وبمنطقة القصر للتأكد من سير العمل بها وعدم وجود أي معوقات أو شكاوى تخص العمل.