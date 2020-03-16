جنوب سيناء توفر 24 ألف رغيف خبز لمدن أبو رديس وأبو زنيمة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مديرية التموين ضخت اليوم الإثنين، 12 ألفا و200 رغيف من الخبز لمدن أبو رديس، وأبو زنيمة، والقرى والتجمعات البدوية التابعة لهم، إضافة إلى 12 ألفا و400 رغيف خبز أمس، بإجمالي 24 ألفا و600 رغيف على مدار يومين، وذلك لتوفير مخزون احتياطي من الخبز للمواطنين خلال الأزمة التي تعرضت لها المدينتين جراء السيول.

وأكد المحافظ أن جميع المخابز بالمدينين تعمل بشكل طبيعي، وتوفير الخبز لهم إجراء احترازي فقط، مشيرا إلى أن جميع السلع الغذائية متوافرة بكافة مدن المحافظة.

وأضاف : "يوجد لدينا مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 شهور، إضافة إلى توافر الوقود بكافة أنواعه، حيث جرى ضخ 3 سيارات محملة بالبوتاجاز لمدن أبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر، مع إطلاق حملات تفتيشية على محلات بيع السلع الغذائية ومحطات البنزين بكافة أنحاء المحافظة، لضبط الأسعار وعدم السماح للتجار باستغلال المواطنين واصطناع أزمة استغلالا لهذه الظروف".