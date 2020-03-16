محافظ جنوب سيناء يتابع إزالة آثار السيول لليوم الثاني على التوالي

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لليوم الثاني على التوالي، أعمال إزالة آثار السيول في مدينتي أبورديس وأبوزنيمة.

وزار المحافظ الطريق الواصل بين مدينتي أبوزنيمة وأبورديس؛ للتأكد من إزالة جميع آثار السيول، كما تابع أعمال سحب ورفع المياه الراكدة جراء السيول من الأماكن السكنية بواسطة مواتير ومضخات الطرد.

ووجه المحافظ بإعداد دراسة لإبعاد خطوط الكهرباء الرئيسة المغذية لمدينة أبورديس، فور الانتهاء من أعمال رفع المياه، كما شهد المحافظ، وصول المعدات والكراكات اللازمة لإنهاء أزمة آثار السيول في المدينة، وأثنى على جهود العاملين.