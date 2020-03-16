القناطر تحارب كورونا وتغلق عددا من المقاهي وتحذر من عرض اللحوم مكشوفة

شن اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، حملة إشغالات على المقاهي والمحال ومصادرة الشيشة من المقاهي، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومراجعة الرخص وتم تشميع 6 كافتيريات بالشمع الأحمر لعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط.

وحذر من عرض اللحوم مكشوفة بمحال الجزارة، ومن عرض السلع الغذائية أمام المحال التجارية بالشارع، وسوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لتفعيل تلك القرارات فوراً.

حضر الحملة مختار شداد نائب رئيس المدينة، والمهندس جمال البوسطي مدير المكتب الفني والمتابعة، ومسؤولو إدارة الإشغالات والرخص والبيئة ومسؤولو الإدارة الصحية والطب البيطري وشرطة المرافق.