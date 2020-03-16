عاجل.. تركيا: تعليق صلاة الجماعة في المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات التركية تعليق صلاة الجماعة في المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجلن ظهر اليومن، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في تركيا، اليوم، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قال في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي يعني ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في تركيا إلى 18 حالة.

وأوضح قوجة، أن حالتين جديدتين ترتبطان بأول حالة إصابة في تركيا، بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وصلوا إلى البلاد قادمين من أوروبا و3 من من الولايات المتحدة.