نائب يطالب بالاستفادة من تلال الطمي المحتجز خلف السد العالي

تقدم رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، والدكتور وزير الموارد المائية والري، بشأن الاستفادة من تلال الطمي المحتجز خلف السد العالي.

وتضمن الطلب بأن يهدف نقل طمي النيل المتراكم خلف السد العالي لمسافة 300 كيلو متر وفي عمق بحيرة السد إلى الأراضي الصحراوية الجديدة حولها، والقريبة من موقع تراكم الطمي، لتحويلها إلى أراضٍ خصبة بصورة مباشرة وسريعة وعالية الإنتاجية من مختلف المحاصيل، خاصة القمح والشعير، إضافة إلى تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية للأراضي الجديدة والقدرة على الاحتفاظ بالمياه والعناصر الطبيعية، وتقليل الفاقد ونسب التسرب للتربة، ما يعني احتفاظ التربة بالعناصر الغذائية اللازمة لمضاعفة الإنتاج.

وطالب النائب بالاستفادة من تلال الطمي المحتجز خلف السد العالي وطرق نقلها للدلتا والأراضي المزمع استصلاحها، حيث يؤدى الطمي لزيادة الرقعة الزراعية في جنوب مصر بعد أن تعرضت لنزيف حاد وتآكلت في الدلتا، ويمكن عمل طبقة سطحية من الطمي بعمق يتراوح بين 25 و30 سم، لأي مساحة، وهو ما يكفي لسرعة زراعة القمح وتحقيق أعلى إنتاجية.