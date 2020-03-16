اقتصادية النواب للمواطنين: مخزون السلع آمن ويكفينا.. لا تتزاحموا عليها

وجّهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مدى توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، بعد حالة التزاحم الشديد في الأسواق أمس، من جانب المواطنين، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ الدولة لديها مخزون استراتيجي للسلع الأساسية يكفي لشهور، وبالتالي لا داع عللا الإطلاق للقلق من هذا الأمر، خاصة أنّ الوضع مستقر جدا بالنسبة لمصر، ولا حاجة أبدا لحالة الذعر التي أصابت عدد من المواطنين، خاصة أنّ ما يحدث مجرد إجراءات احترازية فقط لمنع انتشار الفيروس، واتخذتها أغلب دول العالم.

وأضاف سمير، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ المصانع ما زالت تعمل، وبالتالي فالإنتاج مستقر، وتوافر السلع بالتبعية متاح، ولكن ما يفعله المواطنين هو الخطر الحقيقي لأنهم يتسببون في ارتفاع الأسعار وزيادة حالة التضخم، وكلها أمور أخطر من فيروس كورونا نفسه.

وطالب النائب، وزارة التموين بتكثيف حملات مباحث التموين على الأسواق، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تاجر يرفع الأسعار.