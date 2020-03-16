روسيا واليابان يطلقان اختبارات سريعة جديدة للكشف عن "كورونا"

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أنّ الصندوق بالتعاون مع شركائه اليابانيين سيبدأ اختبارا تجريبيا في أبريل المقبل لطريقة تشخيص جديدة للكشف عن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في موسكو وضواحيها.

وقال دميترييف - في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم - "وافق مجلس المراقبة في الصندوق على الاستثمار في إنتاج الجيل الجديد من أنظمة تشخيص عدوى الفيروس التاجي".

وأضاف المسؤول الروسي، أنّ النظام الجديد يستخدم طريقة التشخيص الجزيئي المتساوي الحرارة SmartAmp، ولا يقل في دقته عن دقة تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل المستخدمة حاليا، بل يفوقها بشكل ملحوظ من حيث سرعة الاختبار ولا يتطلب مختبرا.

وأكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنّ شهر أبريل المقبل سيشهد إطلاق نظام التشخيص الجديد في العاصمة موسكو وضواحيها، مشيرا إلى أنّ إنتاج هذا الاختبار الجديد سيتم بشكل رئيسي في روسيا.