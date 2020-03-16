29 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في المغرب

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن أنّ عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 29 حالة بعدما كان العدد 28 حالة أمس، موضحة في بيان، أنّ الحاملين للوباء هم 27 شخصا في المملكة بناء على التحاليل المخبرية بعد شفاء حالة ومفارقة أخرى للحياة في الدار البيضاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وعلق المغرب، كل الرحلات الجوية الدولية، وأغلق المدارس، ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.

المغرب: إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية

وفعّلت السلطات المغربية جملة من الإجراءات الوقائية لحماية أراضيها من الانتشار الواسع لكورونا؛ أهمها غلق الحدود وتعليق الدراسة، فيما أعلنت وزارة الداخلية اليوم إغلاق العديد من الأماكن والمرافق العمومية في وجه المواطنين ابتداء من الساعة السادسة مساء لتطويق مخاطر تفشي كورونا المستجد منها المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية.

ويستثني القرار، الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان الديوان الملكي المغربي، قال في بيان، إنّ الملك محمد السادس وجّه بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم "مليار دولار" لتحديث البنية التحتية الصحية، ودعم القطاعات الاقتصادية الضعيفة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال الديوان الملكي، إنّ الصندوق سيساعد في الحصول على المعدات الطبية الضرورية، ودعم قطاعات مثل السياحة، إضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الوظائف، والتخفيف من الآثار الاجتماعية للوباء، وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنّ الصندوق يهدف إلى توفير "النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال".

وأشار الديوان الملكي، إلى أنّ جزءا من الاعتمادات المخصصة للصندوق "ستخصص لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

ووجّه الفيروس، الذي ينتشر على مستوى العالم، ضربة لقطاع السياحة في المغرب، وهو مصدر رئيس للعملة الصعبة، ويساهم بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، واجتذب المغرب 13 مليون سائح عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 5.2% عن العام الأسبق.