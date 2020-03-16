7 إصابات جديدة بكورونا في قبرص

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم، تسجيل 7 حالات مؤكدة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح المعهد القبرصي لعلم الأعصاب والوراثة - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، أنّ هناك 5 أشخاص من الذين عادوا من المملكة المتحدة ومكثوا في بيوتهم كحجر ذاتي اتصلوا بالسلطات بعد ظهور الأعراض عليهم، كما تم تأكيد حالتين جديدتين كانتا على علاقة وثيقة مع حالة تم اكتشافها مؤخرا.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 33 حالة بينما تم الكشف عن 6 حالات أخرى في الجزء الذي تحتله تركيا من قبرص.