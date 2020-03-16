"القابضة للمطارات" تواصل إجراءاتها الوقائية المتشددة ضد كورونا

وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتطهير جميع مداخل ومخارج مبنى الشركة، والشركات التابعة، وجميع قاعات الاجتماعات وكل المكاتب ودورات المياه والأدوار، مع التركيز على الأسطح المعرضة للمس من قبل العاملين مثل مقابض الأبواب والشبابيك وصنابير المياه واللوحات المعدنية بالمصاعد، وذلك بالمطهرات المعتمدة دوليا، على أن يتم إعادة التطهير كل يومين.

جاء ذلك طبقا لإرشادات وزارة الصحة، وفي إطار الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بتطهير المؤسسات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

كما وجه محروس، بتوفير مهمات الوقاية اللازمة لعمال النظافة القائمين بالتعقيم من القفازات العازلة والكمامات والنظارات البلاستيكية.

وشددت الشركة القابضة للمطارات على العاملين بضرورة الالتزام بتعليمات النظافة العامة والصحية من غسل اليدين، ومراعاة آداب السعال من تغطية الأنف والفم وعدم لمس العينين.ويعد ذلك الإجراء هو الثاني الذي تتخذه الشركة القابضة بعد وقف التعامل ببصمة الإصبع لمحاربة كورونا.

وكان محمد منار عبنة وزير الطيران المدني شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير والوسائل الوقاية الخاصة بتعقيم وتطهير الوزارة، وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، للحفاظ على سلامة العاملين داخل القطاع.