محافظ الدقهلية يقرر وقف الأسواق الأسبوعية.. ويحظر "الشيشة" بالمقاهي

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، حظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافيتريات، ووقف الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكلف "مختار" رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المرافق بتنفيذ القرار بكل حسم وحزم حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وأكد، في بيان صحفي، على ضرورة تكثيف نشر ملصقات وإرشادات التوعية الصحية في جميع المنشآت والأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات بالتعاون مع قطاعي الصحة والطب البيطري، مشددا على أهمية المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة .

وعن الأسواق الأسبوعية، قرر المحافظ إيقافها جميعا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات، والتأكد من عدم تنظيم الأسواق للحد من تواجد تجمعات كثيفة للمواطنين. وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تعليق العمل بسناتر التعليم بنطاق المحافظة، وتجرى حملات يومية للتأكد من غلقها بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن الدقهلية.

وفي ذات السياق، قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن هذه القرارات تستهدف الوقاية من فيروس كورونا، وحرصا على صحة وحياة المواطنين، مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة لنجاح منظومة الوقاية بنطاق المحافظة .

يذكر أن المحافظة اتخذت عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنة للموظفين، ووجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .