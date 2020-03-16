رئيس التحرير

محمود مسلم

إرجاء المؤتمر الاقتصادي القومي في السودان بسبب كورونا

كتب:

(أ.ش.أ)
04:41 م | الإثنين 16 مارس 2020
إرجاء المؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان بسبب كورونا

إرجاء المؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان بسبب كورونا

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي في السودان، تأجيل المؤتمر والورش القطاعية، إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

وذكرت اللجنة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي، في بيان صحفي اليوم، أنّ تأجيل المؤتمر بسبب اجتياح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لدول العالم وعملا بتوجيهات مجلس الوزراء بوقف الفعاليات والتجمعات الجماهيرية التي من شأنها نشر العدوى، وربما مفاقمة الأوضاع الصحية بالسودان.

وكان مقررا انعقاد المؤتمر في الفترة من 29 حتى 31 مارس الجاري؛ لمناقشة وتحديد موقف من إدارة الاقتصاد السوداني وتوجهاته.

عرض التعليقات