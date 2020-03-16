إرجاء المؤتمر الاقتصادي القومي في السودان بسبب كورونا

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي في السودان، تأجيل المؤتمر والورش القطاعية، إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

وذكرت اللجنة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي، في بيان صحفي اليوم، أنّ تأجيل المؤتمر بسبب اجتياح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لدول العالم وعملا بتوجيهات مجلس الوزراء بوقف الفعاليات والتجمعات الجماهيرية التي من شأنها نشر العدوى، وربما مفاقمة الأوضاع الصحية بالسودان.

وكان مقررا انعقاد المؤتمر في الفترة من 29 حتى 31 مارس الجاري؛ لمناقشة وتحديد موقف من إدارة الاقتصاد السوداني وتوجهاته.